Volksfeest in Italiaanse Ajax-kroeg

Supporters die geen kaartje voor het stadion hadden weten te bemachtigen, waren de teleurstelling hierover door de zege volledig vergeten. Ze vielen elkaar juichend en soms met tranen in de ogen in de armen. “Wat een geweldige wedstrijd. Na het eerste benauwde kwartier hadden we de wedstrijd in handen en de tweede helft had het wel 1-5 kunnen worden,” aldus ras-Ajacied Jacques Verdonk die met de auto naar Italië was gereden om de historische triomf uiteindelijk in het café te bekijken. “Maakt niet meer uit: in de halve finale hebben we meer kans op een plekje, want dan spelen ze allicht in een groter stadion dan hier,” zo jubelt de Hoofddorper.

De wedstrijd werd in de uitpuilende kroeg op grote schermen bekeken. De sfeer was de hele wedstrijd prima. De aanwezigheid van enkele tientallen Juventus-supporters die vooral vanaf de straat mee keken, leverde ook geen probleem op. Een studentikoze Italiaan die de het nodig vond met een Juventus-vlag naast het tv-scherm buiten te provoceren, werd afdoende tot de orde geroepen en droop af.