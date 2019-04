Lachgastieners lelijk verbrand

De afgelopen weken zijn maar liefst 14 jonge lachgasgebruikers, tieners en twintigers, met ernstig bevriezingsletsel opgenomen in een van de brandwondencentra in Groningen, Rotterdam of Beverwijk.

„Alle lachgaspatiënten die wij hier in het Maasstad Ziekenhuis binnenkregen voor behandeling, hadden ernstige verwondingen aan de binnenzijde van hun bovenbenen”, zegt de Rotterdamse brandwondenarts Ymke Lucas.

„Daartussen klemden zij de lachgastank, om vervolgens ballonnen met het gas bij te vullen. De gebruikers, die vaak zelf al onder invloed van het lachgas zijn en daardoor ook een sterk verhoogde pijngrens hebben, blijken dan niet door te hebben dat de tank tussen hun benen zó koud wordt dat het letterlijk invriest in de huid en diepe brandwonden veroorzaakt.”