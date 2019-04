Knooppunt Hoevelaken blijft langer filemagneet

„We kunnen niet meer helemaal in hetzelfde tempo doorgaan nu er een nieuwe aanbesteding nodig is”, legt de verkeersminister uit. „Dat is hartstikke vervelend. Zowel de bouwers als wij balen daar ontzettend van. We hadden graag gewild dat het een succes zou worden voor hen en voor ons.”

De verkeersellende rond filepunt Hoevelaken, beroemd van de filemeldingen op de radio, zou de komende jaren worden aangepakt. Tussen 2023 en 2025 zou het in fases worden opgeleverd. De minister kan nog niet zeggen wat de gevolgen voor de planning precies zijn.

Bij de aanpak is voor het eerst gekozen om de voorbereiding als de uitvoering in één contract aan een bedrijf te geven. Normaal doet een deel van de overheid het werk. Een consortium rond bouwbedrijf BAM kreeg zo bij wijze van experiment in 2015 de opdracht.

„Er werd gedacht dat de bouwers vanaf het eerste ontwerp tot de laatste meter asfalt in eigen hand zouden kunnen hebben”, legt Van Nieuwenhuizen uit. „Dat bleek in de praktijk weerbarstiger. We zijn in goede harmonie tot deze conclusie gekomen.”

Het project dreigde onder andere duurder te worden. De aanpak bij Hoevelaken was een uniek in zijn soort, bij andere operaties om het filemonster te bestrijden heeft Rijkswaterstaat een klassieke werkwijze.