Stekkersubsidies staan onder druk

Ⓒ Beeld Werkt

Den Haag - De subsidies voor elektrische auto’s staan onder druk. Een hoorzitting in de Tweede Kamer gisteravond zorgde er voor dat parlementariërs nóg meer zijn gaan twijfelen over of we wel op de goede weg zitten met de manier waarop we miljarden belastinggeld uittrekken voor Tesla-rijders en andere stekkerwagens. Hoogleraar overheidseconomie Bas Jacobs zei zelfs: „We verbranden publiek geld.”