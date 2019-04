Dode na explosie en brand in Voorburg

De hulpdiensten slaagden er wel in de bewoner uit het brandende pand te halen, maar desondanks is het slachtoffer overleden.

De brand in het appartementencomplex aan de Frans Mortelstraat brak na middernacht uit. In de woning was ook een explosie. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand en de explosie is geweest.

Andere woningen in het complex zijn enige tijd ontruimd. Rond 02.00 uur mochten de bewoners weer terug naar hun huis.