Statiegeldjagers doorn in oog: gemeenten en NS zoeken naarstig naar ’gouden’ oplossing

Gemeenten hebben steeds meer last van statiegeldjagers die prullenbakken openbreken en vuilnis zonder gêne op straat kieperen. Frustrerend voor bewoners en voor de gemeentelijke schoonmakers, die hun handen vol hebben aan het extra werk. Wat is de oplossing: boetes uitdelen, liefdadigheid of moeten we vooral naar ons eigen gedrag kijken?

De Amsterdamse Singel. Na ratten en meeuwen halen nu ook mensen vuilnisbakken en -zakken overhoop op zoek naar blikjes en flesjes met statiegeld. Ⓒ Ronald Bakker