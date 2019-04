Ambtenaar belt voor 211.000 euro maar krijgt geen ontslag

Eén werknemer liet in het buitenland de databundel oplopen tot 211.000 euro, zo schrijft het AD. Hij leende zijn toestel uit aan familieleden die de grens over gingen. Met de telefoon werd een ’hotspot’ aangelegd, waarmee het hele gezin gebruik kon maken van de databundel van het ministerie.

De werknemer is ’voorwaardelijk’ ontslagen, wat bij de overheid gewoon betekent dat je mag blijven tenzij je nog een keer in de fout gaat. Ook krijgt de man, die dus 211.000 euro verbelde, ’twee jaar geen salarisverhoging’ meer, schrijft de krant.

De gigantische telefoonnota was de start van een groter onderzoek. Daaruit blijkt dat er gefraudeerd is met bedragen van 628 tot 14.000 euro per persoon.