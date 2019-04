Dit wordt het weer in de meivakantie

In de stralende zon kan het volgens Weeronline begin dit weekend lokaal 25 graden worden. Op grote schaal wordt het 21-24 graden en is het heerlijk weer.

Tijdens Pasen blijft het met 18-24 graden warmer dan normaal. In de loop van volgende week daalt de temperatuur naar normale waarden van 14-18 graden en kunnen buien ontstaan.

Wie tijdens Pasen van plan is om lekker te wandelen op het strand moet rekening houden met tegenvallende temperaturen. Op zonnige en warme lentedagen kan de wind aan zee in de loop van de dag aanlandig worden. Het zeewater is op dit moment slechts 9 à 10 graden en direct aan het water zal het dan niet veel warmer zijn. De kans op wind van zee is vooral groot in de middag van Eerste Paasdag.

Kans op buien

Halverwege de eerste vakantieweek draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur gaat omlaag en naast zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden met kans op een bui. Later in de week wordt het waarschijnlijk 14 graden aan de kust tot 18 graden in het binnenland en dan neemt de kans op buien toe. Voor de tijd van het jaar zijn dit hele normale waarden.

Wat de temperatuur in de tweede helft van de meivakantie doet is vrij onzeker. De kans dat het iets warmer wordt is groter dan de kans dat de temperatuur gematigd blijft.