Hert doodt man in Australië

Slachtoffer Paul McDonald hield het hert als huisdier bij zijn huis in Moyhu, een plaats in deelstaat Victoria. Het dier viel hem aan tijdens een voedersessie. Echtgenote Mandi schoot te hulp en raakte ernstig gewond.

Volgens de berichten ging de tienerzoon het hert te lijf met een stuk hout. Hij kreeg hulp van zijn oom die het dier neerschoot. De politie heeft het hert later afgemaakt.

De man overleed na de aanval aan zijn verwondingen. Zijn echtgenote ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Melbourne.

Het hert leefde al jaren op het terrein van het gezin, dat ook schapen hield. Het is onduidelijk om wat voor soort hert het gaat. De dieren kunnen hun gewei gebruiken als wapen.