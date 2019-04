School: juist gehandeld met mazelen-alarm

„Wij hebben juist gehandeld, we hebben exact gedaan wat we moesten doen”, zegt plaatsvervangend directeur Richard van Bochove van het Oranje Nassau College Parkdreef woensdag.

Van Bochove vindt dat de brief aan de ouders „absoluut niet voorbarig” is geweest. De medewerker was met klachten naar de weekendarts gegaan en die had geadviseerd meteen de school te waarschuwen. „Dat hebben we precies zo gedaan. Het protocol heeft gewerkt.”

Onrust

De laatste tijd is er onrust over de zeer besmettelijke ziekte. In Europa neemt het aantal gevallen van mazelen toe. Onlangs werd bekend dat op een kinderdagverblijf in Den Haag vier kinderen zijn besmet met mazelen. En ook in de Verenigde Staten is er een toename te zien.