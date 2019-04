Salvini: terroristen op boten uit Libië

„Infiltratie van islamitische terroristen is niet langer een risico, het is een zekerheid geworden: het is daarom mijn plicht te herhalen dat er geen schepen zullen aanmeren in de Italiaanse havens”, zei hij woensdag in een radio-interview.

Salvini, leider van de anti-immigrantenpartij Lega, weigerde te zeggen of de houding van Italië kan veranderen in het geval er een volledige oorlog in Libië uitbreekt. Het land verkeert in anarchie sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 met geweld is verdreven.

De afgelopen jaren kwamen duizenden migranten op de kust van Italië aan. Tientallen anderen die het niet haalden, verdronken of werden uit de zee gehaald door hulpdiensten.

