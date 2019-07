Halsema: verkoop lachgas uit bakfietsen aanpakken

Het bedrijf Ufogas verkoopt de ballonnen zonder vent vergunning, schrijft de krant. Op het Leidseplein, het Rembrandtplein, de Reguliersdwarsstraat en de Wallen staan dertien bakfietsen met gasflessen die het uitgaanspubliek bedienen. Ufogas is sinds maart actief en opereert zeven dagen per week, soms met veertig medewerkers. Een ballon kost vijf euro, voor drie ballonnen betaal je een tientje. De omzet per avond bedraagt naar schatting tienduizenden euro’s.

Ufogas maakt gebruik van de mazen in de wet en opereert officieel als koeriersbedrijf.

De Amsterdamse politie en handhaving hebben geprobeerd Ufogas van de uitgaansplekken te weren, maar telkens als de gasflessen met een proces-verbaal in beslag werden genomen, haalden de autoriteiten bakzeil. Er is geen juridische basis om een overtreding vast te stellen.

Bekijk ook: Verkoopverbod lachgas evenementen Rotterdam