’Negen straatjes worden de lege straatjes’

Een bakkerij in de Herenstraat die cakes verkocht is alweer gesloten. In 2019 werd de bakkerij geopend. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Lege winkelstraten, failliete ondernemers en een algehele teloorgang van de stad liggen op de loer, waarschuwt een nieuwe Amsterdamse stichting die opkomt voor de belangen van ondernemers in de binnenstad. „In Amerika werd de stad Detroit uiteindelijk failliet verklaard omdat de voor hen economisch gezien belangrijk auto-industrie niet terugkeerde. We moeten voorkomen dat dat in Amsterdam gebeurt bij het wegblijven van bezoekers in combinatie met bizarre huren voor overlevende ondernemers”, klinkt de waarschuwing van een nieuwe stichting.