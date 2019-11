Gezocht: gezinnen die gebruik maken van Disney+

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Disney+, de nieuwe streamingdienst waar alle Disney-, Marvel-, Star Wars- en Pixarfilms bekeken kunnen worden, is sinds oktober gratis aangeboden. Op 12 november gaat Disney+ over naar een betaalde dienst, voor €6,99 per maand. Heeft u (met uw gezin) de afgelopen maanden gebruik gemaakt van Disney+? Dan komen wij graag met u in contact!