Gevangenen ontsnappen op toeristeneiland

Daar ontsnapten 65 gedetineerden uit een gevangenis bij La Asunción. Viceadmiraal Alexander Velasquez zegt dat zo’n 2200 veiligheidstroepen jacht maken op de voortvluchtige gevangenen. „Van de 65 zijn er 5 weer aangehouden. En ze hebben één persoon geëxecuteerd tijdens de ontsnapping”, stelt hij.

Lokale media berichten dat gevangenen beschikten over vuurwapens, munitie en een motorfiets. Zeker twee gevangenisbewakers raakten gewond toen de gedetineerden massaal de benen namen.

De burgemeester van de plaats Maneiro zegt op Twitter dat controleposten zijn ingesteld en de gemeenschap is afgegrendeld.

Gevangenisuitbraken komen vaker voor in Venezuela, dat al jaren in een diepe crisis verkeert. Gevangenissen zitten regelmatig overvol en bewakers zijn vaak slecht getraind of corrupt.

