Auto in stadsgracht Zwolle, bestuurder dood

Brandweermannen in een van de Zwolse grachten. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ZWOLLE - Een 57-jarige man uit Wolvega is woensdag overleden nadat hij met zijn auto in de stadsgracht van Zwolle was beland. Brandweerduikers haalden hem uit de auto en reanimeerden hem op de kant, maar in het ziekenhuis overleed hij.