Jeugdvoetballer (15) overleden na vechtpartij op internationaal toernooi

De komende dagen wordt een autopsie uitgevoerd bij het slachtoffer, een speler bij het Duitse team JFC Berlin. Sinds de vechtpartij werd hij enkele dagen in kunstmatig coma gehouden zodat hij zijn organen kon doneren, vertelde de woordvoerster van het parket van Frankfurt.

De vermoedelijke dader is een lid van FC Metz, en is zelf 16 jaar. Hij zit in voorlopige hechtenis terwijl het onderzoek nog loopt. FC Metz is naar eigen zeggen „diep geschokt door deze tragedie.”

Durgerdam

Aan het toernooi deed ook een team jeugdvoetballers van s.v. DRC uit Durgerdam mee, zo meldde de coach Alex Klusman woensdag tegenover De Telegraaf. „Er brak een vechtpartij uit rond de middenstip, waarna een jongen op de grond belandde en bleef liggen”, aldus Klusman.