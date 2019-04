Bewoners bang voor geldautomaat naast gasleiding

In de winkel op de begane grond is in het glas van de etalage een geldautomaat bevestigd. Dat is vlak naast hun voordeur, waar een gasleiding naar boven loopt. Ze vrezen een plofkraak, omdat die de laatste tijd vaker worden gepleegd in de stad.

De bewoners vinden dat hun veiligheid in het geding is. „Dit duurt veel te lang. Wij wonen al een jaar boven een potentiële bom. Als er een plofkraak komt, dan blijft er van ons niets over. Dat is toch onverantwoord?”

Het vervelende voor de bewoners is dat de plaatsing van de geldautomaat inmiddels een juridische kwestie is geworden. De gemeente liet eind januari weten dat de pinautomaat weggehaald moest worden. Niet omdat het onveilig was om het apparaat in de etalage vast te zetten, maar omdat de geldautomaat een toeristische functie heeft.

Euronet, de exploitant van de zogeheten ATM’s, gaat daar nu tegen in beroep. Het Amerikaanse bedrijf heeft een advocaat uit de grachtengordel in de arm genomen. Die was gisteren niet in de gelegenheid om een toelichting te geven. Volgende week donderdag vindt een zitting plaats in de rechtbank.

Ondertussen zijn de bewoners radeloos. Peter Friesen en Ada van Markiesveld zijn niet alleen bang voor een plofkraak, maar ook is het onrustig voor hun deur sinds de geldautomaat aanwezig is. „Er zijn al verschillende mensen overvallen en neergestoken voor onze deur. Dat gebeurt allemaal midden in de nacht” zegt Van Markiesveld.

Niet slapen

„Ik kan er gewoon niet van slapen. Soms hebben ze ruzie en dan word ik wakker. Ook komen ze met gejatte pasjes naar de geldautomaat. Dan rinkelt dat apparaat de hele tijd, vanwege verkeerd ingetoetste pincodes. Soms zien we ook een paar raddraaiers wachten in de Zanddwarsstraat. Die lopen nietsvermoedende toeristen achterna om ze te beroven van hun geld. Er zijn bovendien regelmatig vechtpartijen sinds de geldautomaat aan de gevel hangt. We zouden ons hier thuis moeten voelen, maar we voelen ons onveilig.”

Niet alleen de bewoners, maar ook de ondernemersvereniging en woningcorporatie Stadgenoot hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van de geldautomaat.

De buurt is een handtekeningenactie gestart om de geldautomaat weg te krijgen. „Maar het vervelende is dat de hele veiligheidsdiscussie tot nu toe terzijde is gelegd door alle partijen”, zegt Friesen.