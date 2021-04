Agente die zwarte man doodschoot neemt onder druk ontslag

Volgens de politie had de agente haar stroomstootwapen (taser) verward met haar pistool, en zou ze de 20-jarige Daunte Wright tijdens een worsteling per abuis hebben beschoten. De dood van Wright zondag leidde de volgende nachten tot ongeregeldheden. Betogers belaagden een politiebureau in Brooklyn Center. Ook waren er plunderingen.

De politie hield Wright staande omdat de auto waarin hij zat een ongeldig nummerbord had. Hij bleek te worden gezocht voor verboden wapenbezit. Bij een eerdere poging hem aan te houden, was hij gevlucht. Ook deze keer probeerde hij te ontkomen. De politie zei dat agente Kim Potter hem met een taser wilde stoppen en uitschakelen, maar ze vuurde per ongeluk haar vuurwapen af.

In Minneapolis was vorig jaar de zwarte George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie om het leven gekomen. Zijn dood leidde tot enorme protesten, vernielingen en plunderingen in heel de Verenigde Staten. In de stad loopt nu het proces tegen de witte agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Floyd, Derek Chauvin.