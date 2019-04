Vijftig doden door overstromingen Pakistan, nog meer gewonden

De noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa aan de grens met Afghanistan en de provincie Baluchistan in het zuidwesten werden het zwaarst getroffen. Er staan verschillende steden onder water.

In de centrale provincie Punjab stortten daken en muren van tientallen huizen in. Duizenden hectares tarwegrond werden ook vernietigd in de regio, die bekend staat als de graanschuur van het land. Honderden dorpsbewoners zijn uit overstroomde gebieden in veiligheid gebracht.