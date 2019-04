Duizenden euro’s voor één kaartje finale Champions League

Nederlanders hopen ’hun’ Ajax van dichtbij in de Champions League te zien. Ⓒ AFP

Na het succes van Ajax is er een enorme run op kaartjes voor de Champions League-finale op 1 juni in Madrid. Omdat de reguliere verkoop van losse kaartjes door de UEFA inmiddels gesloten is, moeten fans daarvoor een uitvlucht vinden naar doorverkoopplatforms als Viagogo. Daarnaar zijn momenteel meer dan twaalfhonderd mensen op zoek. Maar voor die kaartjes betaal je gauw duizenden euro’s.