Mark Rutte blijft Saab rijden

„Dit moet dé ontmoetingsplek van ondernemers, ambtenaren en politici worden”, onderstreepte de initiatiefnemer, ONL-voorzitter en voormalig Telegraaf-columnist Hans Biesheuvel.

Hij sprak zijn zorgen uit over de lasten van het klimaatakkoord voor kleine bedrijven. „Maar die worden over dertig jaar verdeeld!”, probeerde Rutte, die in juni met de definitieve plannen komt, hem bij de borrel gerust te stellen. Volgens de premier worden ze daarom dragelijk. Voor bedrijfsleven, mkb én de burgers. „Het is echt niet zo dat iedereen volgend jaar een warmtepomp dient te kopen en van het gas af moet. Ik blijf gewoon in mijn oude Saab rijden.”