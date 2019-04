Oproep: Help, mijn kind zit op YouTube

Twee jongens bekijken een YouTube video op het Amsterdamse Museumplein. Ⓒ RONALD BAKKER

AMSTERDAM - Zit jouw kind op YouTube, maar heb je geen idee wat hij of zij kijkt? Of waarom? Ben je zelfs een beetje bang voor YouTube, of de inhoud van filmpjes van vloggers als Dylan Haegens, Giel de Winter, of Enzo Knol?