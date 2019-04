’Omzeil gemeente, regel dakkapel met je buren’

Wie voorheen een carport, dakkapel, schutting of schuurtje wilde plaatsen, moest altijd eerst langs de gemeente. Naast de vergunningsaanvraag moest er ook betaald worden voor de leges. Als de gemeenteraad instemt met de plannen van wethouder Bas Kurvers (Bouwen) komt daar een einde aan.

Hij wil vanaf dit najaar in Ommoord, Nesselande, Zevenkamp en Hoogvliet een proef houden voor langere tijd met ’het welstandsvrij en regelluw maken van kleine bouwwerken’.

Bekijk ook: Verbouwingen vaker bron van burenruzie

De Rotterdammers moeten het voortaan onderling regelen. Wie iets wil bouwen moet akkoord vragen aan de naaste buren, het zogeheten ’burenakkoord’. Als die het geen probleem vinden en daarvoor tekenen, kan men aan de slag. „We willen voor Rotterdammers meer mogelijk maken met minder regels. De proef past in deze tijd waarin Rotterdammers samen zaken willen regelen in hun eigen straat’’, vertelt wethouder Kurvers.

Hij hoopt stiekem ook op nog mooiere projecten. „Bovendien ben je veel goedkoper uit. Als je het met je buren kunt regelen, hoef je niets te betalen. Dat geld kun je dan mooi aan je huis besteden.’’

Hoeveel geld de gemeente erdoor mis kan lopen is nog niet duidelijk. Het effect op de legeskosten wordt dan ook onderzocht, net als de gevolgen voor de regeldruk, hoeveel tijd ambtenaren eraan kwijt zijn, en of het meer of minder beroep- en bezwaarschriften oplevert.

Bekijk ook: Heftige burenruzie om schutting

Kurvers heeft al wel een idee waar het geld vandaan gehaald moet worden, indien de proef een succes blijkt. „Als we minder leges ontvangen en de proef is een doorslaand succes dan kun je het ambtelijk apparaat anders inrichten.’’

Met de proef die ’een horizon van vier jaar heeft’ en minimaal twee jaar gaat duren wil de gemeente voorsorteren op de omgevingswet waardoor regelgeving verandert. „We willen hiermee met minder regels meer ruimte voor de bewoners regelen, zoals bedoeld is met deze wet.’’

Bekijk ook: Vrouw vindt briljante oplossing voor burenruzie

De lange duur van de proef is nodig ’om onderbouwde uitspraken te kunnen doen op de onderzoeksvragen’. Elk jaar wil Kurvers evalueren. De opgedane ervaringen moeten worden gebruikt voor de ’verdere implementatie van de omgevingswet in Rotterdam’, zo stelt hij voor aan de gemeenteraad.

Het huidige vergunningsstelsel blijft in stand voor beschermde hoogbouw dat bestempeld is als ’Rijksaandachtsgebied Wederopbouw’ en historische linten in de proefgebieden. Daarnaast blijft het van kracht indien buren er onderling niet uitkomen.

„Ik verwacht wel dat dit een groot succes zal worden’’, is Kurvers stellig. „En als dat zo is dan wil ik het uiteraard verder uitrollen over de stad.’’