Gemaskerde overvallers slaan vader in elkaar

De overvallers sloegen vannacht rond 03.00 uur hun slag in de woning aan de Spoordonkse Broekstraat. De bewoners lagen op dat moment op één oor en werden compleet verrast door de mannen met bivakmutsen op. „Ze dreigden met een vuurwapen of iets dat daar op leek en sloegen en schopten de bewoner. Toen het gezin zich op een gegeven moment verzette zijn de daders zonder buit uit de woning gevlucht”, aldus de politie in een opsporingsbericht.

De vader van het gezin is behandeld in het ziekenhuis. Hij liep een hersenschudding en kneuzingen in zijn gezicht op.

De daders zijn naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud en hebben een slank tot normaal postuur. Ze droegen donkere kleding en bivakmutsen. De politie zoekt getuigen.

Tips? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.