Experts zien dat omslagpunt coronacrisis nu echt nabij is: ’We gaan Denemarken achterna’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ROBIN UTRECHT

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen valt lager uit dan verwacht. Experts denken daarom dat het omslagpunt in de omicrongolf dichtbij is, mogelijk al binnen enkele weken. Bij voortzetting van deze trend moet het kabinet volgens hen snel verder versoepelen. „Het beeld dat in andere landen als Denemarken en Groot-Brittannië al eerder duidelijk werd, komt hier nu ook.”