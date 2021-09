Karla K. vrijgesproken in zaak bilvergrotingen

Twaalf vrouwen hadden na hun behandeling aangifte gedaan tegen de vrouw. Ze kregen last van verkleuringen, putjes en bobbels in de billen, pijnklachten, verhardingen, kuiltjes en zweertjes. Volgens de officier van justitie wist K. dat de fillers die ze gebruikte schadelijk zijn en heeft ze de risico’s tijdens de behandelingen verzwegen. K. ontkent dat.

„Ten tijde van de behandelingen was er over die risico’s nog veel minder bekend en gold er ook nog geen verbod”, aldus de rechtbank. Daarom kan niet worden vastgesteld dat K. wist van de grote kans op ernstige complicaties. „Dat betekent ook dat niet kan worden bewezen dat zij haar klanten opzettelijk letsel heeft toegebracht.”

Wel zet de rechtbank grote vraagtekens bij haar werkwijze. „Zo heeft zij geen onderzoek gedaan naar de fillers, haar klanten daarover onvoldoende voorgelicht en hun onvoldoende nazorg geboden. Het is dus maar de vraag of de verdachte zorgvuldig heeft gehandeld, maar dit kan in dit geval niet leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.”

Er was een jaar voorwaardelijke celstraf geëist.

K. behandelde de vrouwen tussen 2005 en 2013 na een korte cursus in Venezuela, met vloeistoffen die ze kocht in Colombia. Ze bracht voor de behandelingen 500 euro in rekening. De zaak kwam in 2015 aan het rollen na een tv-programma van Alberto Stegeman.

In Nederland geldt sinds januari 2015 een verbod op permanente fillers voor cosmetische behandelingen, vanwege de gezondheidsrisico’s.