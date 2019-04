Twitter zoekt massaal naar vader op kiekje Notre-Dame

De Amerikaanse Brooke Windsor (23) hoopt nu via Twitter in contact te komen met de man op haar afbeelding. Ze nam de foto omdat ze het een mooi moment vond en twijfelde nog om het met de vader van het kind te delen. Uiteindelijk besloot ze dat toch niet te doen, maar nu lijkt ze daar spijt van te hebben en schakelt de vrouw sociale media in. „Twitter, moest je over enige vorm van magie beschikken, help hem dit te vinden”, schrijft ze bij de foto.

Inmiddels is het bericht op Twitter al bijna 207.000 keer gedeeld. Tot nu toe nog zonder resultaat, zo liet de vrouw dinsdag weten in een update.