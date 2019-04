Kamerlid in Ajax-pak als Amsterdammers finale halen

Dat belooft ze op Twitter. „Hoe raar is het als je vandaag in je Ajax trainingsjack op het werk verschijnt? Ik vraag dit voor mezelf...”, plaatste Yesilgöz woensdagmorgen na de Amsterdamse sensatie in Turijn. Lodewijk Asscher grapt daarop dat het ’ok’ is als ze in Ajax-kledij naar het Binnenhof komt. „Zeg ik namens de oppositie”, aldus de PvdA-leider. Anderen reageren dat ze in dat geval Rotterdam beter kan mijden.

De vraag van Yesilgöz leverde zoveel reacties op, dat het de Amsterdamse menens is als het van een finale komt. „Twitter zelden zo eensgezind meegemaakt. Beloofd, ervan uitgaande dat Ajax in de finale van de CL staat, zal ik die dag in Ajax tenue naar de Kamer.”