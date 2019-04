Fransen nodigen ’s werelds beste architecten uit voor herbouw Notre-Dame

„Het doel is de Notre-Dame een nieuwe torenspits te geven die is aangepast aan de technieken en de uitdagingen van onze tijd”, zei Philippe tijdens een persconferentie in Parijs. De beroemde kathedraal raakte zwaar beschadigd door de brand.

„De internationale competitie stelt ons ook in staat de vraag te stellen of we de torenspits eigenlijk wel moeten herbouwen”, voegde hij eraan toe. Hij merkte op dat de torenspits pas in de negentiende eeuw aan de kathedraal is toegevoegd.

Miljard euro

Voor de wederopbouw van de Notre-Dame in Parijs is al bijna een miljard euro aan donaties ingezameld. „Vanmorgen was het bijna 900 miljoen. Ik denk dat we vandaag nog de 1 miljard overschrijden”, zei Stéphane Bern, die in opdracht van president Emmanuel Macron verantwoordelijk is voor de renovatie van historische monumenten. De grootste toezeggingen kwamen binnen van miljardairs en grote bedrijven.