Ontsnapte gevangene Veenhuizen opgepakt

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen Ⓒ Persbureau Meter

Veenhuizen - De politie is in Veenhuizen heeft na een grote zoekactie de ontsnapte gevangene opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de man kon ontsnappen uit gevangenis Esserheem.