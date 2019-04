Rechter: deel blokkeerfriezen hoeft geen DNA af te staan

Bij twee andere blokkeerders zijn bij de afname fouten gemaakt in een formulier. Hun bezwaren zijn ook formeel gegrond, maar bij hen mag van de rechter eventueel opnieuw dna worden afgenomen.

Wie een werk- of celstraf heeft gekregen voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, moet dna afstaan. Advocaat Tjalling van der Goot betoogde voor de rechtbank dat voor een overtreding als het blokkeren van een snelweg geen dna hoeft worden afgenomen. Dit vindt de rechter na drie weken beraad ook. Daar is Van der Goot blij mee. „Het was een principieel bezwaar van mijn cliënten en ik ben blij dat de rechter dit ook zo ziet.”

Strafblad

Dat twee blokkeerfriezen desondanks wel celmateriaal moeten afstaan, vindt de raadsman dan ook „zuur.” In hun geval vreest de rechter dat zij, gezien recente aantekeningen op hun strafblad, opnieuw strafbare feiten plegen die met DNA kunnen worden opgespoord. „Hier heb ik moeite mee”, aldus Van der Goot. „In het verleden is besloten dat deze twee cliënten geen DNA hoefden af te staan, maar nu moeten zij dit vanwege deze oude veroordelingen alsnog doen.”

De negen klagers blokkeerden in 2017 met 25 andere personen de A7, waardoor anti-Zwarte Pietdemonstranten niet door konden reizen naar Dokkum voor een betoog bij de sinterklaasintocht. De rechtbank gaf in november 33 blokkeerders taakstraffen tot 200 uur. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg naast een taakstraf van 240 uur een maand voorwaardelijke celstraf.