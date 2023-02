Premium Het beste van De Telegraaf

Woud van nieuwe geboden Mag er dan helemaal níks meer in ’vertruttende samenleving’?

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Knorrige mopperaars foeteren over de vertrutting van de samenleving. ’We mogen ook helemaal níks meer in dit land.’ Behalve daarover jammeren, natuurlijk. Nieuwe levenslessen lijken in steen gebeiteld, alles opzij voor gezondheid, milieu, natuur en tere zieltjes. We laten wat boze witte mannen (m/v/x/zwart/wit) los op de nieuwe tien geboden.