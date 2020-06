Groningen reguleert: ’Maximaal 800 man, de gemeente telt’

Het verzoek om bij drukte deels ook de nabijgelegen Vismarkt te mogen gebruiken is niet toegestaan. „De gemeente telt het aantal demonstranten”, aldus een woordvoerder. „Een te groot aantal mensen mag de Markt dan niet oplopen.”

Het getal van achthonderd is het resultaat van wat met de huidige anderhalvemeterregels mogelijk is, rekent de woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling (VVD) voor. Groningen houdt demonstranten voor dat demonstratierecht een groot goed is, maar dat evenzo goed gedacht dient te worden aan zieken en hun omgeving of nabestaanden van overleden patiënten.

Amsterdamse toestanden

De gemeenteraadsfractie van de VVD stelde eerder dinsdag vragen aan het college, naar aanleiding van de heftige controverse in Amsterdam over de vijfduizend demonstranten op de Dam. De liberalen benadrukten dat het recht op demonstratie belangrijk is, maar waren tevens bang voor mogelijke ’Amsterdamse toestanden’ bij een te grote opkomst. De fractie heef dinsdagmiddag gesproken met de burgemeester. Fractievoorzitter Ietje Jacobs: „Achthonderd is in ieder geval binnen de RIVM-normen, dus dan kan demonstreren (is grondrecht) met inachtneming van de volksgezondheid.” Ook vanuit de Partij voor het Noorden waren zorgen geuit over de naderende manifestatie.

De manifestatie is op poten gezet door organisaties Black Ladies of Groningen (BLOG), het Groningen Feminist Network (GFN) en de Women’s March. BLOG liet via Facebook weten de actie te organiseren als ’vreedzaam protest tegen voortdurend racisme in de VS, maar ook in de EU’. „Vanwege de pandemie nemen we gezondheidsmaatregelen heel serieus tijdens het protest. Een mondkapje en een schoonmaakmiddel voor de handen verplicht.”