Mogelijk gratie voor café-moordenaar Cevdet Y.

Cevdet Y. stichtte een gezin en woont buiten de kliniek, onder begeleiding. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Staat moet opnieuw een beslissing nemen over het gratieverzoek van de tot levenslang veroordeelde Cevdet Y., die in 1983 zes mensen doodde in het Delftse café ’t Koetsiertje. De voorzieningenrechter in Den Haag stelt dat de Staat zich bij de beslissing had moeten laten leiden door het positieve advies dat het gerechtshof in Den Haag over het gratieverzoek uitbracht.