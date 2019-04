Oud-minister Dijsselbloem nieuwe voorzitter OVV

Dijsselbloem was in het vorige kabinet minister van Financiën. Daarnaast was hij voorzitter van de Eurogroep. Na de zware nederlaag van de PvdA bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen vertrok hij uit de landelijke politiek. Afgelopen jaar was hij in de race om vicevoorzitter te worden van de Raad van State, maar die baan ging naar D66’er Thom de Graaf.

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar rampen en ongelukken en heeft daarnaast tot taak structurele knelpunten op het gebied van veiligheid bloot te leggen. Onder leiding van Joustra, die sinds 2011 voorzitter is, heeft de raad onder meer het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014 tegen het licht gehouden.