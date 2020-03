Feestganger ’coronaparty’ besmet met coronavirus

De gouverneur van de staat Kentucky is woedend. „Hier wordt ik echt gek van. Ze dachten onoverwinnelijk te zijn, maar we moeten echt beter zijn dan dit”, zegt Andy Beshear tegen CNN.

Het is nog niet duidelijk of ook andere aanwezigen van het feestje het virus hebben opgelopen.

Snelle stijging

Inmiddels is het aantal besmettingen in het land opgelopen tot ruim 52.000 duizend. Minstens 680 Amerikanen zijn overleden als gevolg van het coronavirus. In de staat waar het coronafeestje plaatsvond zijn 163 geteste mensen besmet.