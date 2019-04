Renovatie Binnenhof dreigt uit de klauwen te lopen

Bovendien zijn Kamerleden van links tot rechts niet te spreken over de schimmige manier waarop architecten zijn aangesteld. Door geheimhouding – uit veiligheidsoverwegingen – wordt er maar weinig gedeeld over de megaklus.

’Surrealistische horrorfilm’

„Het is een politieke klucht geworden, een surrealistische horrorfilm”, zegt PvdD-Kamerlid Wassenberg over megalomane ontwerpen. SP-Kamerlid Beckerman noemt het ’gênant’ hoe de overheid faalt met een eigen project, nu kostenoverschrijding dreigt en personele problemen de kop opsteken. D66-Kamerlid Van Eijs twijfelt openlijk aan of het Rijksvastgoedbedrijf wel voldoende kennis en kunde in huis heeft.

Zo is er gedoe met architecten. Twee hoofdarchitecten zijn al op een zijspoor gezet, omdat er veel te ambitieuze plannen werden gepresenteerd. Zo zou er een tropische kantoortuin moeten komen, tot groot ongenoegen van de gebruikers van het gebouw. Bovendien wil Knops nu architect Pi de Bruijn toevoegen aan het team. De Bruijn ontwierp het nieuwbouwgedeelte van het huidige Kamergebouw, maar wordt daarmee mogelijk een extra kapitein op het toch al moeilijk bestuurbare schip. „Twee gerenommeerde architecten, is dat geen recept voor ellende?”, vraagt VVD-Kamerlid Middendorp zich af.

Dekmantel

Uit een brief van Knops aan de Tweede Kamer blijkt zelfs dat er in totaal vijftien architecten zijn betrokken bij de renovatie. Vanuit de Kamer zijn er zorgen, omdat door geheimhouding nauwelijks is te overzien wat de opknapbeurt van 2020 tot en met 2025 gaat kosten, zeker nadat er tussentijds nieuwe wensen zijn toegevoegd. „De staatssecretaris is verantwoordelijk maar weigert vragen te beantwoorden, geheimhouding is een dekmantel om ongestoord de grote jongen uit te hangen met belastinggeld”, zegt PVV-Kamerlid Kops.

Staatssecretaris Knops zegt te onderzoeken of hij meer over de klus kan delen met de Kamer. Pas in september komt hij met een actuele kostenberekening, waar vanuit de Kamer met spanning naar wordt gekeken. De grote hoeveelheid architecten is volgens hem heel gebruikelijk bij zo’n grote renovatie.