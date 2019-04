Eisen tot 4,5 jaar voor runnen drugslab in woonwijk

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft tegen twee mannen en vrouw celstraffen tot 4,5 jaar geëist wegens het runnen van een laboratorium voor synthetische drugs in een woonwijk in Berghem. Het bestaan van het lab kwam vorig jaar mei aan het licht doordat er brand in de betreffende loods was ontstaan, waarbij giftige dampen vrijkwamen. Volgens het OM is Berghem aan een chemische ramp ontsnapt.