665 kilo cocaïne onderschept bij Rotterdams fruitbedrijf

Foto ter illustratie Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - In een pand van een fruitbedrijf aan de Keilestraat in Rotterdam is een grote partij cocaïne van 665 kilo aangetroffen. De verdovende middelen zaten verstopt tussen bananen die afkomstig waren uit Ecuador, zo meldt het Openbaar Ministerie woensdag.