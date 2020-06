Amsterdam wil bezetting hotelkamers kunnen beperken

Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (economie) vrijdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. De wethouder werkt samen met het kabinet aan de bevoegdheden die de wethouder tijdelijk wil kunnen toepassen als het in de stad te druk wordt. De bevoegdheden moeten worden opgenomen in de coronaspoedwet. „We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee beschermen we het broze economisch herstel.”

De mogelijkheid om een stop te zetten op het aantal bezoekers van hotel, vakantieverhuur en b&b’s moet voorkomen dat het aantal besmettingen weer oploopt. Dat wil Everhardt koste wat kost voorkomen, juist nu sectoren als de horeca en de cultuur weer mondjesmaat bezoekers mogen verwelkomen. Momenteel wordt er in Amsterdamse horeca slechts 30 tot 40 procent van de reguliere omzet gehaald. Ook musea ontvangen slechts een derde van het aantal bezoekers.

Andere koers

De wethouder wil, net als burgemeester Femke Halsema eerder aankondigde, niet terug naar het ’massatoerisme’ van voor de pandemie, ook niet als het virus is bedwongen. Via een nieuwe campagne wil de gemeente Amsterdammers uitnodigen meer lokaal te gaan winkelen, culturele instellingen te bezoeken en naar de lokale horeca te gaan.

De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam dit jaar leiden tot 350 miljoen euro aan kosten. De impact van corona op de begroting van de hoofdstad kan volgend jaar oplopen tot 285 miljoen euro, meldt wethouder Victor Everhardt (financiën) in een zogenoemd statusrapport over de coronacrisis. Eerder werd geschat dat het om een begrotingstekort van 261 miljoen euro zou gaan in 2020.

Het statusrapport is een verfijnde prognose van de crisiseffecten. De effecten met de grootste financiële impact zijn onder meer lagere inkomsten uit toeristenbelasting (minus 98 miljoen euro), parkeeropbrengsten (minus 75 miljoen euro) en de extra subsidie voor de kunst en cultuursector (minus 17 miljoen euro).

Begroting op de schop

Het beoogde tekort van 285 miljoen euro op een totale begroting van 6,3 miljard euro noemt Everhardt een „groot, structureel gevolg” voor de begroting.

De gemeente Den Haag schatte eerder deze maand waarschijnlijk dit jaar 81 tot 131 miljoen euro schade op te lopen door de coronacrisis. De schade volgend jaar zal vermoedelijk uitkomen tussen de 39 en 71 miljoen euro. Volgens de hofstad moeten de komende tijd waarschijnlijk „ingrijpende beslissingen” worden genomen. De gemeente komt namelijk al geld tekort op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Bekijk ook: Eerste paal Holocaust Namenmonument geslagen