Terreurpropaganda binnen uur van internet

Internetbedrijven krijgen een uur de tijd om terroristische propaganda in een EU-lidstaat te verwijderen. Ⓒ AFP

STRAATSBURG - Internetbedrijven krijgen een uur de tijd om terroristische propaganda in een EU-lidstaat te verwijderen als de bevoegde autoriteiten daar opdracht toe geven. Ze zijn echter niet verplicht actief naar illegale activiteiten te speuren, zodat de vrije meningsuiting en persvrijheid worden gewaarborgd. Dat staat in een wetsvoorstel dat door het Europees Parlement in Straatsburg is aangenomen (308 voor, 204 tegen en 70 onthoudingen).