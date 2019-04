Chinezen nog niet geweerd bij 5G

Dat zei staatssecretaris Mona Keijzer in reactie op Kamerleden die daarom vroegen tijdens een debat. Ook haar eigen CDA vroeg om bedrijven als het Chinese Huawei alvast te weren, maar die partij kreeg eveneens nul op het rekest. Keijzer vond de CDA-motie ’vergaand’ en op de zaken vooruit lopen.

Afluisteren

Het kabinet bekijkt momenteel wat het kan doen tegen landen die, via bedrijven zoals Huawei, wellicht invloed willen uitoefenen op onze communicatie. Het gevaar zou bijvoorbeeld kunnen bestaan dat ze ons gaan afluisteren of juist onze communicatie platleggen waneer ze dat uitkomt. „We zijn nu juist aan het kijken: wat zijn nou die dreigingen? Waar zitten die in en waar komen die vandaan? En wat zijn dan vervolgens verstandige maatregelen? En deze motie”, zegt Keijzer over het voorstel van het CDA, „die loopt daar op vooruit.”

Na een waarschuwing van de veiligheidsdiensten hebben sommige Kamerleden meer haast dan het kabinet. Ze willen dat er nu al besloten wordt dat Chinese bedrijven vooralsnog worden uitgesloten van deelname in het opzetten en beheren van een nieuwe mobiel netwerk. Maar het kabinet gaat het dus te ver om dat nu al te besluiten.

Alsnog uit China

Er wordt immers nog onderzocht wat het gevaar is als bedrijven als Huawei hier 5G zouden mogen aanleggen. Bovendien beheert dat bedrijf nu al deels het 4G-netwerk in Nederland. En als er gekozen wordt voor een bedrijf uit een ander land dan China, haalt die in de praktijk vaak soft- en hardware alsnog uit China. Het afluistergevaar via een achterdeurtje in de systemen bestaat in theorie dan nog steeds.

Het kabinet is bovendien extra voorzichtig omdat een Nederlands besluit om alle Chinese bedrijven in deze sector te weren, er voor zou kunnen zorgen dat Nederlandse bedrijven in China geweerd worden.

Een andere motie van de Kamer was kansrijker. D66 en VVD riepen het kabinet op om de veiligheidseisen voor bedrijven die hier technieken als 5G gaan aanbieden, in het algemeen omhoog te gooien. Die motie heeft echter weinig gevolgen: Keijzer zegt dat ze dit al aan het doen is en beschouwt de oproep als ondersteuning van haar beleid. Ze koopt dus wat tijd na de storm die in de media ontstond over 5G en Huawei.