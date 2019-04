Kopzorgen voor VVD na 8 jaar Rutte

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

De VVD is door de opkomst van Forum voor Democratie opgeschrikt uit de comfortabele leunstoel waar de grootste regeringspartij al ruim acht jaar in bivakkeert. In de partij klinkt de roep om vernieuwing en debat, onder meer uit de hoek van de ereleden. Hoewel het rond de top wordt gerelativeerd, beginnen kiezers volgens peilingen intussen weg te lopen. Wat is er aan de hand bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Vijf dilemma’s.