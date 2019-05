Jacht op Taghi stagneert

De strafzaak Marengo zal de gemiddelde Nederlander niet veel zeggen. In de zwaar beveiligde rechtbank van Schiphol vindt vandaag een pro-formazitting plaats, waarbij acht verdachten in deze steeds meer uitdijende rechtszaak terechtstaan. Ze worden in verband gebracht met drie liquidaties en vijf pogingen tot moord. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zijn voortvluchtig. Zij zijn inmiddels de meest gezochte criminelen van Nederland. Als het duo wordt gepakt kan Marengo weleens groter worden dan het tien jaar durende Passage-proces én de Vandros-rechtszaak tegen Holleeder bij elkaar.