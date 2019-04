Experts autobranche: ’Schrijf de verbrandingsmotor niet af’

„Schrijf de verbrandingsmotor niet af”, waarschuwt Bram Veenhuizen, lector Automotive Research aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. „Het is complete onzin om het vandaag of morgen vaarwel te zeggen. We moeten het wel schoner maken en meer energie steken in biobrandstoffen en hernieuwbare energie.”

Ook lector Frank Rieck van de Hogeschool Rotterdam zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de autoplannen in het klimaatakkoord van Ed Nijpels soms moet terugschakelen: „Slechts twee procent van het wagenpark is nu elektrisch. We staan nog helemaal aan het begin, daarom moeten we ook inzetten op het verschonen van fossiele brandstoffen.”

SGP-Kamerlid Stoffer stipte de zorgen van autoliefhebbers in Nederland aan die een klassieker in de garage hebben staan: „Worden ze straks zwaar belast of verdwijnen ze uit het straatbeeld?” Wetenschapper Rieck ziet de oldtimers als een hobby: „Eigenlijk mag je die niet verstoren en dus ook niet elektrificeren. Dan haal je de ziel er uit. Goede exemplaren moeten behouden blijven en daar merkt het klimaat niets van.”

Lange doorlooptijden

De autobranche waarschuwt voor het enthousiasme om met subsidies te strooien om mensen massaal over te laten stappen op stekkerauto’s. „De auto’s zijn eenvoudig weg niet beschikbaar in de mate dat de overheid denkt”, zei voorzitter Steven van Eijck van Rai Vereniging. „Zeker in de lage prijsklasse niet. Fabrikanten hebben lange doorlooptijden.”

Voorzitter Annemieke Nijhof van het klimaatoverleg over auto’s waarschuwt bovendien voor internationale ontwikkelingen. Meer landen proberen elektrische auto’s te kapen en Nederland heeft geen eigen industrie om afspraken mee te maken. „Er komt concurrentie tussen landen en deelmarkten.” CDA-Kamerlid Agnes Mulder ziet de bui al hangen: „We kunnen in een race terecht komen waar het draait om welk land het meeste subsidie geeft voor een bepaald model auto.”

RAI-voorman Van Eijck verwacht pas in 2025 een kantelpunt in de markt. De prijs voor elektrische auto’s zal volgens hem rond dat jaar dalen, terwijl schonere techniek voor wagens die op fossiele brandstoffen rijden dan naar verhouding duurder zal worden. „De kans is levensgroot dat iedere Nederland die gaat rekenen dan zal overstappen naar een elektrische auto.”

