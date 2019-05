Filmrecensie: ’Baantjer het begin’ ✭✭✭✩

Baantjer, het begin is bedacht door Peter en Thijs Römer, de zoon en kleinzoon van acteur Piet Römer die van 1995 tot 2006 op televisie gestalte gaf aan de iconische rechercheur van geestelijk vader Appie Baantjer. Hun verhaal gaat over de eerste werkweek van het naïeve groentje De Cock (een prima Waldemar Torenstra), die van gemoedelijk Urk wordt overgeplaatst naar het explosieve politiebureau Warmoesstraat in Amsterdam. Daar moet hij samenwerken met ras-Mokummer Montijn, in wie we een prettig schmierende Tygo Gernandt herkennen.

Aan het stuur van deze ontstaansgeschiedenis staat Arne Toonen (Black out, Dik Trom) die met een budget van drie miljoen euro een knap beeld schetst van verloederd Amsterdam anno 1980. Tegen het decor van peeskamers, neonlicht en krakersrellen (Geen woning, geen kroning!) ontrollen zich grimmige intriges die de regisseur met flair en humor uitserveert. En hoewel de uiteindelijke climax ietwat uit de bocht vliegt, is Baantjer, het begin een alleraardigste herstart van het oer-Hollandse politiefenomeen dat later dit jaar zal worden gevolgd door een fonkelnieuwe tv-serie over De Cock met cee-oo-cee-kaa.