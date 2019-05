’The curse of La Llorona’ ✭✭✭

Weduwe Anna (Linda Cardellini) woont in Los Angeles en stuit in haar praktijk als sociaal werker op kinderen die zijn opgesloten in een kast. Om de jongetjes te beschermen, zegt hun moeder (Patricia Velásquez). Al vertellen hun littekens een ander verhaal. Anna denkt de twee in veiligheid te brengen, maar blijkt ze daardoor juist bloot te stellen aan een nog veel groter gevaar. En daarmee haar eigen kinderen ook.

Ontsnappen aan de greep van La Llorona is bijna onmogelijk, ontdekt Anna. Na een tip van pastoor Perez – een duidelijke link met de films over horrorpop Annabelle - vindt zij toch iemand die bereid is om haar en haar kinderen te helpen. Deze geestelijke (Raymond Cruz) heeft de kerk verlaten en opereert nu op eigen houtje.

Daarmee schuift deze sfeervolle spookvertelling steeds meer op in de richting van het eerdergenoemde The exorcist, met duistere rituelen die moeten helpen het kwaad te bedwingen. Debuterend speelfilmregisseur Michael Chaves schuwt daarbij geen enkel horrorcliché en grossiert in schrikeffecten. Toch zijn die ook effectief, omdat hij de spanning goed opbouwt en handig inspeelt op diepgewortelde angsten. Erg origineel is zijn aanpak niet, vakkundig is-ie wel.