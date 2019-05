Filmrecensie: ’Vox Lux’ ✭✭✩

Later in Vox Lux zien we haar terug, dan met veel lef gespeeld door Natalie Portman. Celeste is inmiddels een aanbeden popidool met een verwaarloosde dochter en een onmiskenbaar drank- en drugsprobleem. Dat wordt alleen nog maar groter als terroristen haar beeldtaal ’lenen’, in aanloop naar een nieuw album en een nieuwe podiumtour.

Celestes sterrenbestaan blijkt schrikbarend leeg, net als de popdeuntjes die Sia speciaal voor deze film schreef. Helaas geldt dat ook voor de manier waarop schrijver-regisseur Brady Corbet dit alles toont: oogstrelend, zonder inhoudelijk echt door te pakken. Dat kán een cynisch commentaar zijn, maar ondergraaft ook zijn film.