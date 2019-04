Veel slachtoffers bij ongeluk met toeristenbus op Madeira

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten dat er voor zover bekend geen Nederlanders in de bus zaten.

Volgens de burgemeester van Madeira zijn er 17 vrouwen en 11 mannen om het leven gekomen. De Portugese gids en chauffeur hebben het ongeluk overleefd en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of alle dodelijke slachtoffers in de bus zaten.

De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland dat circa 875 kilometer van het Portugese vasteland ligt. Lokale media stellen dat de chauffeur de macht over het stuur verloor in een bocht. Mogelijk was er een probleem met de remmen. In de volle bus reisden 57 mensen. De bus kwam uit de hoofdstad van het eiland, Funchal

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bevestigd. Een televisiezender stelt dat er 19 ambulances op de plek van het ongeluk zijn.